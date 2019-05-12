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رياضة | أجمل 5 أهداف لمحمد صلاح في دوري 2019 (فيديو)

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الممتاز 2018/2019

الداخلية

-

x
22:00

-

الزمالك

روما

-

x
20:30

-

يوفنتوس

الممتاز

ليستر سيتي

0

x
16:00

0

1

x
16:00

0

وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد

0

x
16:00

1

كارديف سيتي

توتنهام هوتسبير

1

x
16:00

2

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إيفرتون

بيرنلي

1

x
16:00

2

آرسنال

برايتون

1

x
16:00

4

مانشستر سيتي

-

x
18:30

-

خيتافي

ريال سوسييداد

-

x
18:30

-

فالنسيا

-

x
18:30

-

ديبورتيفو ألافيس

أتلتيكو مدريد

-

x
18:30

-

إشبيلية

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