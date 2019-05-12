رياضة | أجمل 5 أهداف لمحمد صلاح في دوري 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجمل 5 أهداف لمحمد صلاح في دوري 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز 2018/2019 الداخلية - x

22:00 - الزمالك الدوري الإيطالي روما - x

20:30 - يوفنتوس الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي 0 x

16:00 0 تشيلسي ليفربول 1 x

16:00 0 وولفرهامبتون مانشستر يونايتد 0 x

16:00 1 كارديف سيتي توتنهام هوتسبير 1 x

16:00 2 Advertisements إيفرتون بيرنلي 1 x

16:00 2 آرسنال برايتون 1 x

16:00 4 مانشستر سيتي الدوري الإسباني برشلونة - x

18:30 - خيتافي ريال سوسييداد - x

18:30 - ريال مدريد فالنسيا - x

18:30 - ديبورتيفو ألافيس أتلتيكو مدريد - x

18:30 - إشبيلية

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