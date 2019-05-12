رياضة | أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
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22:00
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الزمالك
روما
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20:30
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يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
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16:00
0
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
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x
18:30
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خيتافي
ريال سوسييداد
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x
18:30
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فالنسيا
-
x
18:30
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ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
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إشبيلية