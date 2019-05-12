رياضة | بعد فوز السيتي باللقب.. شاهد الترتيب النهائي لجدول الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز السيتي باللقب.. شاهد الترتيب النهائي لجدول الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار اليوم الأحد، على منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وذلك بتتويج نادي مانشستر سيتي بطلاً للنسخة الحالية بعد اكتساح برايتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لينهي صراعه مع ليفربول بتفوق.

وكان نادي ليفربول قد تفوق على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة ولكن مانشستر سيتي يتوج باللقب متفوقاً بنقطة واحدة.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزية بعد نهاية الجولة الأخيرة كالآتي:

١- مانشستر سيتي: ٩٨ نقطة

٢- ليفربول: ٩٧ نقطة

٣- تشيلسي: ٧٢ نقطة

٤- توتنهام: ٧١ نقطة

٥- أرسنال: ٧٠ نقطة

٦- مانشستر يونايتد: ٦٦ نقطة

٧- وولفرهامبتون: ٥٧ نقطة

٨- إيفرتون: ٥٤ نقطة

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٩- ليستر سيتي: ٥٢ نقطة

١٠- وست هام: ٥٢ نقطة

١١- واتفورد: ٥٠ نقطة

١٢- كريستال بالاس: ٤٩ نقطة

١٣- نيوكاسل يونايتد: ٤٥ نقطة

١٤- بورنموث: ٤٥ نقطة

١٥- بيرنلي: ٤٠ نقطة

١٦- ساوثهامبتون: ٣٩ نقطة

١٧- برايتون: ٣٦ نقطة

١٨- كارديف: ٣٤ نقطة

١٩- فولهام: ٢٦ نقطة

٢٠- هدرسفيلد: ١٦ نقطة