رياضة | محمد صلاح لا يتفوق على ساديو ماني (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح لا يتفوق على ساديو ماني (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نافس السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول زميله في الفريق محمد صلاح على تحقيق رقم مميز في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي والتي فاز بها الريدز بهدفين نظيفين من توقيع ماني.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن ماني أحرز الهدف الافتتاحي لفريقه هذا الموسم في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأفادت الشبكة أنه لا ينافس ماني على هذا الرقم سوى زميله محمد صلاح الذي حقق نفس الرقم في الدوري الإنجليزي كما تساوى الفريقان في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

كما كشفت شبكة سكواكا للإحصائيات أن ماني احتل صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف على ملعبهم في الدوري برصيد 17 هدفًا متفوقًا على سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بـرصيد 15 هدفًا.