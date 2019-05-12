رياضة | رسميا.. محمد صلاح هداف للدوري الإنجليزي مناصفة مع ماني وأوباميانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. محمد صلاح هداف للدوري الإنجليزي مناصفة مع ماني وأوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هدافا لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي في نفس الرصيد من الأهداف.

وسجل ماني ثنائية في مباراة ليفربول اليوم أمام ولفرهامبتون، بينما أحرز أوباميانج هدفين لأرسنال في شباك بيرنلي.

ولم ينجح محمد صلاح في التسجيل في مباراة الليفر اليوم أمام ولفرهامبتون ليتوقف رصيده عند 22 هدفا.