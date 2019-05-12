رياضة | بالأرقام.. تعرف على حصاد محمد صلاح في الدورى الإنجليزى هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تعرف على حصاد محمد صلاح في الدورى الإنجليزى هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم "الأحد" منافسات بطولة الدوري الإنجليزى بفوز فريق مانشستر سيتى باللقب السادس في تاريخه وخسارة ليفربول اللقب بفارق نقطة وحيدة ، ويستعرض الخليج 365 الرياضي، حصاد الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدورى هذا الموسم.

وقدم الدولى المصري محمد صلاح موسم جيد بعد المشاركة فى في البريميرليج، فى 38 مباراة أحرز خلالها 22 هدف وصنع 11.

بينما شارك في مباراتى لليفربول في كؤوس إنجلترا،وشارك في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أحرز 4 أهداف وصنع هدفين فقط.

ويذكر أن صلاح تساوي مع كل من السنغالى ولاعب ليفربول ساديو مانى وبيير إيمريك أوباميانج المهاجم الجابونى لنادى أرسنال فى عدد الأهداف المسجلة بالدورى والبالغ عددهم 22 هدف ليحصدوا الثلاثى لقب هداف الدورى.