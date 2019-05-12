اونلاين | كورة real ستار أون سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم 12-5-2019 يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة real ستار أون سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم 12-5-2019 يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان، مع فريق ريال سوسيداد اليوم الأحد 12 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

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وستقام المباراة بين فريق ريال مدريد، وفريق ريال سوسيداد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويريد ريال مدريد تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، من أجل خطف المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، والذي حسمها البارسا بعد الفوز على فريق ليفانتي بهدف نظيف في الجولة الخامسة والثلاثون.