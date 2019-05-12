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اونلاين | يلا شوت (messi) مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch برشلونة وخيتافي بث مباشر Goals

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يلا شوت  (messi) مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch برشلونة وخيتافي بث مباشر Goals

في أول ظهور لفريق برشلونة الإسباني بعد صدمة الخروج من ، يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه خيتافي في ملعب “كامب نو” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة لكرة القدم.

 يلا شوت  (messi) مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch برشلونة وخيتافي بث مباشر Goals

تنطلق المباراة في الساعة (20:30 بتوقيت الإمارات)، و(19:30 بتوقيت )، و(18:30 بتوقيت القاهرة)، و(17:30 بتوقيت جرينيتش).

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 يلا شوت  (messi) مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch برشلونة وخيتافي بث مباشر Goals

تُذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، ويدير اللقاء الحكم خوسي لويس جونزاليس.

 

ضمن برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، لذا مباراتي الجولتين 37 و38 من الليجا مجرد تحصيل حاصل.

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