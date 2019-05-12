اونلاين | كورة ستار - مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد Real Madrid اليوم بث مباشر.. رابط مباراة ريال مدريد الآن Hd

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يستضيف ريال سوسيداد نظيره ريال مدريد على ملعب أنويتا في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ريال سوسيداد سيخوض تلك المباراة وهو في المركز الثامن ويسعى لمواصلة التقدم نحو بصيص أمل في التأهل للبطولات الأوروبية، بينما لا يملك ريال مدريد العديد من الحظوظ في أي شيء سوى المركز الثالث، إذ تفصله عن الوصيف أتلتيكو مدريد 6 نقاط.

لكن مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد سبقت بجدل واسع حول استبعاد الويلزي جاريث بيل من تشكيلة الفريق التي تخوض اللقاء وهو القرار الذي وصفه جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب بالعار، مشيرًا إلى أن هذا قد يحمل ملامح حول ما يريده زيدان في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

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ملعب مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني على ملعب أنويتا معقل ريال سوسيداد.

موعد مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لـ مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

حكم مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني

يدير مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني تحكيميا الحكم خوان مارتينيز مونويرا.