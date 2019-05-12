اونلاين | شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت رابط barcelona

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سيحل خيتافي ضيفا على برشلونة في مباراة في الدوري الإسباني يسعى من خلالها الفريق الكتالوني إلى مصالحة جماهيره، وترقب رد فعلها عقب الخسارة 4-0 من ليفربول والإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

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بينما يسعى خيتافي لتحقيق أي نتيجة إيجابية كي يواصل مشواره نحو العودة إلى البطولات الأوروبية هذا الموسم وإنهاء الموسم الرائع الذي يقدمه رجال ملعب الكولوسيوم آلفونسو بيريز بأفضل شكل ممكن.

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واستدعى فالفيردي لقائمة المباراة ليونيل ميسي كأبرز الموجودين، في ظل غياب كل من لويس سواريز وآرثر ميلو للإصابة، مباراة يخوضها البلوجرانا وسط حالة نفسية صعبة للغاية عقب الإقصاء المر من بطولة دوري أبطال أوروبا وضياع حلم الثلاثية.

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ملعب مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو معقل برشلونة، وتقام مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، ويدير مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني تحكيميًا الحكم خوسيه لويس جونزاليس.