اونلاين | LIGA CHAMPION REAL MADRID TODAY مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الاسباني SPANISH LEAGUE

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LIGA CHAMPION REAL MADRID TODAY مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الاسباني SPANISH LEAGUE

يواجه نادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، بمنافسات الدوري الإسباني.

ويحل النادي الملكي ضيفًا على سوسيداد، ضمن مواجهات الجولة 37 لليجا، على ملعب "أنويتا".

LIGA CHAMPION REAL MADRID TODAY مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الاسباني SPANISH LEAGUE

ويملك ريال مدريد 68 نقطة في المركز الثالث، أما سوسيداد لديه 47 نقطة في المركز الثامن.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1 ويعلق عليها جواد بده.

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LIGA CHAMPION REAL MADRID TODAY مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الاسباني SPANISH LEAGUE

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

يغيب عن قائمة ريال مدريد كلاً من: كيلور نافاس، راموس، فاران، ريجيليون، أوديوزولا، سيبايوس، وجاريث بيل.

ويضم التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، فاييخو، مارسيلو.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: فاسكيز، بنزيما، فينيسيوس جونيور.