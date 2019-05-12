اونلاين | جاري الآن.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون HD | بث مباشر السيتي kora on line

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم الأحد 12-5-2019 في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، فريق مانشستر سيتى فى حالة فوزه اليوم يتوج رسمياً بطلاً للدورى البريمليج للعانى الثانى على التوالى، دون انتظار نتائج الأخرين، بينما فقدان أى نقاط اليوم سيفقده البطولة و ذلك فى حالة فوز ليفربول، المباراة سوف تقام فى نفس موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مانشستر سيتى اليوم بقيادة جورديولا المدير الفنى يسعوا لحسم المباراة مبكراً اليوم.

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مباراة مانشستر سيتي وبرايتون سوف تبدأ اليوم الأحد فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر و الاردن و فلسطين و سوريا، الخامسة عصراً بتوقيت السعودية و العراق و الدوحة و الكويت، السادسة بتوقيت الامارات.

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مباراة مانشستر سيتي وبرايتون سوف تلتقون بها اليوم فى الرابعة مساء على ملعب فالمر و سوف تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2

تشكيل مانشستر سيتى

إيدرسون؛ ووكر، كومباني، لابورت، زينتشينكو؛ جوندوجان، ديفيد سيلفا؛ رياض محرز، سترلينج، بيرناردو سيلفا؛ أجويرو.