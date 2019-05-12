انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي بطلاً لإنجلترا بفارق نقطة عن ليفربول والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 06:50 مساءً - احتفظ نادي مانشستر سيتي بلقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية توالياً والسادسة في تاريخه، بفوزه على مضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة المحلية.
وحصد السيتي لقب "البريميرليغ" بوصوله إلى النقطة 98، متفوقاً بنقطة وحيدة عن مُطارده المباشر ليفربول، الذي تغلّب أيضاً على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين.
وبالعودة إلى مباراة الفريق السماوي، منح برايتون الأمل لجماهير ليفربول بتحقيق المفاجأة بتسجيله هدف التقدم عن طريق غلين موراي، في الدقيقة الـ27، لكن كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا ردت بهدفين عبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمدافع الفرنسي إيميريك لابورت، في الدقيقتين الـ28 و38.
وعزز السيتي غلته التهديفية بهدفين آخرين في الشوط الثاني عن طريق الجزائري رياض محرز والألماني ذي الأصول التركية إلكاي غوندوغان، في الدقيقتين الـ63 و72.
وفي المباراة الثانية، منح السنغالي ساديو ماني نقاط المباراة كاملة لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب بإحرازه هدفي الليفر في الدقيقتين الـ17 و81.
ولم يكن فوز الليفر كافياً لتحقيق اللقب الغائب منذ نحو 3 عقود، لكنه يأمل بتعويض ضياع "البريميرليغ" بالتتويج بدوري أوروبا حين يقابل مواطنه توتنهام هوتسبير، في الأول من يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.
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