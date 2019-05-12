ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر سيتي

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توج اليوم مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018 / 2019، للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للأسباني بيب جوارديولا، حيث منحه الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من المسابقة والأخيرة، اللقب رسميا للمان سيتي الذي كان ينتظر الفوز على برايتون أو خسارة ليفربول الذي كان ينافسه على اللقب.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي للنقطة 98 في صدارة جدول ترتيب مسابقة البريميرليج ويأتي خلفه فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 97 أي أن السيتي حقق اللقب بفارق نقطة واحدة عن كتيبة الريدز. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي: 1-مانشستر سيتي 98 2-ليفربول 97 3-تشيلسي 72 4-توتنهام

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي للنقطة 98 في صدارة جدول ترتيب مسابقة البريميرليج ويأتي خلفه فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 97 أي أن السيتي حقق اللقب بفارق نقطة واحدة عن كتيبة الريدز. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي: 1-مانشستر سيتي 98 2-ليفربول 97 3-تشيلسي 72 4-توتنهام هوتسبير 71 5-آرسنال 70 6-مانشستر يونايتد 66 7-وولفرهامبتون 57 8-إيفرتون 54 Advertisements 9-ليستر سيتي 52 10-وست هام يونايتد 52 11-واتفورد 50 12-كريستال بالاس 49 13-نيوكاسل يونايتد 45 14-بورنموث 45 15-بيرنلي 40 16-ساوثهامتون 39 17-برايتون 36 18-كارديف سيتي 34 هبط رسميًّا للدرجة الأولى. 19-فولهام 26 هبط رسميًّا للدرجة الأولى. 20-هيديرسفيلد تاون 16 هبط رسميًّا للدرجة الأولى.

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