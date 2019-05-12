ليفربول يفوز على وولفرهامبتون ويكتفي بالوصافة

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تحرير:محمد فرج ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

حقق ليفربول فوزا صعبا على نظيره وولفرهامبتون بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، أحرز أهداف اللقاء الدولى السنغالى ساديو مانى فى الدقيقتين 17 و 81،ليرفع الريدز رصيده إلى 97 نقطة فى المركز الثانى خلف مانشستر سيتى الذى توج بطلا للدورى الإنجليزى "البريميرليج" برصيد 98 نقطة، عقب فوزه على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة ذاتها.

البداية جاءت قوية من أصحاب الأرض، وبحلول الدقيقة 17 نجح ساديو مانى من إحراز الهدف الأول للريدز بعد تمريرة عرضية رائعة قادمة من روبرتسون، لينتهى الشوط الأول بهدف دون رد لرفقاء صلاح. وشهد الشوط الثانى العديد من الهجمات الخطيرة والمكثفة من لاعبى وولفرهامبتون على مرمى الريدز لمحاولة إدراك التعادل، ولكنها

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