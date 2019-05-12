انت الان تتابع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

?شهدت اللحظات الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي قمة الإثارة في الصراع على لقب هداف البريمرليج هذا الموسم، بعدما نجح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني في مطاردة محمد صلاح الذي كان يتصدر الترتيب قبل مباراة الجولة الأخيرة برصيد22 هدفًا، وتمكن الثنائي من تسجيل هدفين في مباراتي فريقيهما اليوم الأحد، حيث سجل ماني هدفين في شباك وولفرهامبتون، بينما أحرز أوباميانج هدفين في شباك بيرنلي. وبذلك يتصدر سباق الهدافين هذا الموسم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني أوباميانج برصيد 22 هدفاً.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا.2- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفًا.3- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا.4- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 21 هدفًا.5- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 18 هدفًا.6- ستيرلينج لاعب مانشستر



وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا. 2- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفًا. 3- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا. 4- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 21 هدفًا. Advertisements 5- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 18 هدفًا. 6- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 7- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا. 8- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 16 هدفًا. 9- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد برصيد 13 هدفًا. 10- لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفًا. 11- ريشار ليسون لاعب إيفرتون برصيد 13 هدفًا. 12- لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.

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