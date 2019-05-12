أرسنال ينتصر وتوتنهام وتشيلسي يتعادلان ويونايتد يخسر

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١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

أوباميانج

تعادل توتنهام أمام نظيره، إيفرتون، في المباراة التي اُقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون، والأخير من الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019، وتقدم توتنهام مبكرًا عن طريق إيريك داير، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وسيطر توتنهام على الكرة وحاول البحث عن المزيد من الأهداف في شباك إيفرتون، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك البيضاء، وفي الدقيقة الـ70 من عمر الشوط الثاني من المباراة سجل ثيو والكوت هدف التعادل لفريق إيفرتون.

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وبعد هدف والكوت بدقائق سجل إيفرتون الهدف الثاني عن طريق سينك توسون، وبعدها تعادل إريكسن لتوتنام في الدقيقة الـ75، وبهذه النتيجة احتل توتنهام المركز الرابع بـ71 نقطة، بينما احتل المركز الثامن برصيد 54 نقطة.وفي نفس الجولة، انتهت مباراة التي جمعت بين تشيلسي ونظيره ليستر سيتي، على ملعب «كينج باور» معقل