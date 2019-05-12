مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه بفوزه الثمين 4 / 1 على مضيفه برايتون اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز منافسه الوحيد ليفربول على وولفرهامبتون 2 / صفر.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي منذ أن نجح مانشستر يونايتد في الفوز باللقب عام 2009 للموسم الثالث على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة ليحافظ على صدارته للمسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.