شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وماني و أوباميانج.. يحصدون الحذاء الذهبي كأفضل هدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تساوى كل من الدولي المصري محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج في عدد الأهداف برصيد 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي.

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وحصل الثلاثي على جائزة الحذاء الذهبي مناصفة بينهم بعد تساويهم في عدد الأهداف كأفضل هدافين في البطولة. حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، وبفارق نقطة عن ليفربول الذي فاز بدوره على ولفرهامبتون بثنائية نظيفة.وأصبح مانشستر سيتي هو ثاني فريق بعد مانشستر يونايتد يحصل على لقبين متتاليين للدوري الإنجليزي.

سجل السنغالي ساديو ماني هدفي المواجهة في الدقيقتين السابعة عشرة والحادية والثمانين، ليضمن لفريقه وصافة تاريخية، بعدما رفع رصيده إلى 97 نقطة، كأفضل فريق يحتل المركز الثاني طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.وعلى جانب آخر لم يفرط مانشستر سيتي في فرصة الحفاظ على لقب بريميرليج للموسم الثاني على التوالي، واكتسح مضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 98 نقطة.

تقدم برايتون عن طريق جلين موراي في الدقيقة 27، إلا أن رد البطل جاء سريعًا، بالتعادل بعد دقيقة واحدة عن طريق سيرخيو أجويرو، قبل التقدم في الدقيقة 38 عن طريق إيميريك لابورت، وعزز رياض محرز وإلكاي جوندوجان التقدم بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 63 و72 على الترتيب.