بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد سوسيداد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الليجا.

وعاد الفرنسي كريم بنزيما للتشكيلة الأساسية، بعدما غاب آخر مباراتين بداعي الإصابة، بينما تواجد مودريتش وفاسكيز على مقاعد البدلاء.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

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كورتوا، كارفاخال، ناتشو، فاييخو، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، إيسكو، إبراهيم دياز، أسينسيو، وبنزيما.

بينما تشكيلة ريال سوسيداد:

رولي، زالدوا، يورينتي، زوبيلديا، مورينو، ميرينو، أويارازبال، ويليان، باردو، مونيوز، وبارينتكسيا.