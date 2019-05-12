أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الليجا.
وعاد الفرنسي كريم بنزيما للتشكيلة الأساسية، بعدما غاب آخر مباراتين بداعي الإصابة، بينما تواجد مودريتش وفاسكيز على مقاعد البدلاء.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
كورتوا، كارفاخال، ناتشو، فاييخو، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، إيسكو، إبراهيم دياز، أسينسيو، وبنزيما.
بينما تشكيلة ريال سوسيداد:
رولي، زالدوا، يورينتي، زوبيلديا، مورينو، ميرينو، أويارازبال، ويليان، باردو، مونيوز، وبارينتكسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد سوسيداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.