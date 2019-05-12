سيليسين وأومتيتي في تشكيلة البارسا أمام خيتافي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 37 الدوري الإسباني.

ودفع فالفيردي بالحارس الهولندي جاسبر سيليسين لأول مرة في الليجا هذا الموسم، على حساب الألماني تير شتيجن.

وجاء تشكيل البرسا كالتالي:

سيليسين - سيرجو روبرتو - بيكيه - أومتيتي - ألبا - بوسكيتس - فيدال - راكيتيتش - كوتينيو - مالكوم - ميسي

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أما تشكيل خيتافي فجاء كالتالي:

سوريا - ديانيه - كابريرا - أنخيل - جاكو - أوليفيرا - أرامباري - مولينا - ماكسيموفيتش - داميان - فولكوير.

وحسم برشلونة الدوري الإسباني لصالحه بعد منافسة مع أتلتيكو مدريد، إذ يحتل بلوجرانا صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 58 نقطة.