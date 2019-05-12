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سيليسين وأومتيتي في تشكيلة البارسا أمام خيتافي

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 37 .

ودفع فالفيردي بالحارس الهولندي جاسبر سيليسين لأول مرة في الليجا هذا الموسم، على حساب الألماني تير شتيجن.

وجاء تشكيل البرسا كالتالي:

سيليسين - سيرجو روبرتو - بيكيه - أومتيتي - ألبا - بوسكيتس - فيدال - راكيتيتش - كوتينيو - مالكوم -

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أما تشكيل خيتافي فجاء كالتالي:

سوريا - ديانيه - كابريرا - أنخيل - جاكو - أوليفيرا - أرامباري - مولينا - ماكسيموفيتش - داميان - فولكوير.

وحسم الدوري الإسباني لصالحه بعد منافسة مع أتلتيكو مدريد، إذ يحتل بلوجرانا صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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