الدوري المصري.. نقابة الصحفيين تهدد رئيس الزمالك بمقاطعة مباريات ناديه

أصدر مجلس إدارة نقابة الصحفيين، بيانًا اليوم الأحد من أجل الرد على قرار رئيس مجلس إدارة الزمالك بمنع المصورين من تغطية مباريات الفريق، وقررت إحالة الأمر إلى اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأوضح البيان الصادر عن نقابة الصحفيين اليوم الأحد أنه في حالة عدم تراجع إدارة الزمالك عن قرارها بمنع المصورين "سيضطر مجلس النقابة آسفا لدعوة أعضاء النقابة لمقاطعة المباريات التي يكون مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولا عن تنظيمها."

ومنع رئيس الزمالك المصورين الصحفيين من تغطية مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز على خلفية الأزمة التي وقعت بعد اعتداء عناصر من النادي على مصور داخل الملعب.

وجاء البيان كالتالي:

تابع النقيب ومجلس نقابة الصحفيين ما تعرض له المصورون الصحفيون من منعهم من ممارسة عملهم فى تغطية مباراة نادى الزمالك ونادى وادي دجلة بوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، بقرار تعسفي من رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك.

وقد تلقى مجلس نقابة الصحفيين عقب هذه الواقعة المؤسفة مذكرة من هيئة مكتب شعبة المصورين، يطالبون فيها باتخاذ قرار نقابي يلزم الزملاء المصورين بمقاطعة تغطية مباريات نادى الزمالك فى الدورى المصرى احتجاجا على هذا المنع غير القانوني.

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ومع تفهم مجلس النقابة لحالة الغضب التي سيطرت على الزملاء بشعبة المصورين بل وعلى الجماعة الصحفية كلها جراء هذا المنع غير المبرر وغير المسؤول من رئيس نادي الزمالك، إلا أنه يجب أن نفرق بين حق القارئ في متابعة تغطية أخبار ومباريات الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، وبين حق النقابة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث.

وفي هذا السياق أجرى نقيب الصحفيين اتصالات بمسئولي نادي الداخلية الذي يستضيف على ملعبه مساء اليوم نادي الزمالك ضمن مباريات الدوري العام، حيث أبدى مسؤلو الداخلية ترحيبهم بالزملاء المصورين مؤكدين على تذليل أي عقبات أمام قيامهم بأداء مهمتهم ورسالتهم الإعلامية.

ويؤكد مجلس النقابة أنه سيتم مخاطبة اتحاد كرة القدم بصفته المسئول الأول عن المسابقات المحلية وكذلك السلطات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار التجاوز الذي تم من رئيس نادي الزمالك بمنع الزملاء المصورين من الدخول، وإلا سيضطر مجلس النقابة آسفا لدعوة أعضاء النقابة لمقاطعة المباريات التي يكون مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولا عن تنظيمها، تجنبا لأي مهاترات مع الزملاء في أثناء تأدية عملهم، وأن يتحمل المسئولون في نادي الزمالك عواقب إهدار حق القارئ وجمهور نادي الزمالك العريق في متابعة أخبار ناديهم.

نقيب الصحفيين

ضياء رشوان