أياكس يكتسح أوتريخت ويلامس لقب الدوري الهولندي

أحكم أياكس قبضته على صدارة الدوري الهولندي، وتوج الفريق منطقيًا باللقب بعدما أصبح منافسه الوحيد آيندهوفن بحاجة إلى معجزة حقيقية لانتزاع اللقب خلال مباريات المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وانفرد أياكس بصدارة جدول المسابقة بالفوز الكبير (4 / 1) على أوتريخت، اليوم الأحد، في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة فيما سقط آيندهوفن في فخ الهزيمة أمام مضيفه ألكمار.

ورفع أياكس رصيده إلى 83 نقطة فيما تجمد رصيد أوتريخت عند 50 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف فيتيسه آرنهيم.

ويأتي فوز أياكس اليوم واقترابه بشكل كبير من منصة التتويج باللقب المحلي ليعوض الفريق عن خروجه من دوري أبطال أوروبا، على يد توتنهام الإنجليزي، الأربعاء الماضي، في إياب الدور قبل النهائي.

وفي المقابل، سقط آيندهوفن في فخ الهزيمة أمام مضيفه ألكمار بهدف سجله جوس تيل في الدقيقة 49 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع ألكمار رصيده إلى 58 نقطة ليضمن البقاء في المركز الرابع والتأهل للدور التأهيلي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي فيما تجمد رصيد آيندهوفن عند 80 نقطة في المركز الثاني.

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وبات آيندهوفن بحاجة إلى سقوط كارثي لأياكس في المرحلة الأخيرة، إذا أراد التتويج باللقب.

ويحتاج آيندهوفن للفوز في مباراته الأخيرة أمام هيراكليس ألميلو، وخسارة أياكس أمام دي جرافشاب ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط مجددًا، لكن هذا لن يكون كافيًا حيث يتفوق أياكس بفارق كبير من الأهداف على آيندهوفن.

ما يعني أن إجمالي فارق الفوز لآيندهوفن والخسارة التي يحتاجها لأياكس يجب أن يكون 13 هدفًا.

وفي باقي مباريات المرحلة، اكتسح فيتيسه آرنهيم على دي جرافشاب (1/6) وفاز جرونينيجن على فورتانا سيتارد (3/0) وهيرنفين على إن آي سي بريدا (2/1).

وفاز في في في فينلو على مضيفه زفوله (4 / 2) وآدو دن هاج على مضيفه فينورد روتردام (2/0) وإمين على مضيفه فيليم تيلبورج (3 / 2).

وحسمت نتائج المرحلة قبل الأخيرة، اليوم الأحد، صراع الهبوط في مؤخرة جدول المسابقة بشكل كبير حيث تأكد هبوط إن آي سي بريدا لدوري الدرجة الأولى، فيما يخوض فريقا إكسلسيور دي جرافشاب ملحق الصعود والهبوط.