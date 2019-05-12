شكرا لقرائتكم الأهلى يكافئ لاعبيه بـ20 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرف مسئولو النادى الاهلى مكافأة تحفيزية للاعبين قدرها 20 ألف لكل لاعب بعد الفوز على سموحة، بهدف نظيف، والتى فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدورى العام.
مكافة الإدارة للاعبين لرفع معنوياتهم وتحفيزهم على استكمال الانتصارات فى المباريات الأربعة الأخيرة المتبقية من أجل التتويج بلقب الدورى.
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