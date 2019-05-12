شكرا لقرائتكم هل يدرب جوارديولا الأهلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى جلسة جمعت أعضاء النادى الاهلى القدامى بالجزيرة، ممن اعتادوا الإفطار "الجماعى" مع بعضهم البعض، بعد مشاهدة مباراتى ليفربول وولفرهامبتون، وبرايتون مع مانشستر سيتى، وبعد هدف السيتى الرابع بدأ حوار باسم بينهم حول سؤال استثنائى ألا وهو "هل لو عرض على جوارديولا تدريب الأهلى حال توفر تمويل الراتب سيوافق؟

الإجابات جاءت متناقضة.. أحدهم قال: ممكن بس بشرط التعاقد مع مانى وصلاح ومساعدين وعدم اللعب إلا بمحترفين من العيار الثقيل.

فى حين رأى عضو آخر أنه سؤال شبه أسئلة سلى صيامك!، أما التعليق الأغرب فكان "ليه لأ.. أنت مش عارفين قيمة الأاهلى ولا إيه، مضيفا لكن جوارديولا ممكن يصاب بسكتة دماغية من التأجيل والتحكيم"، لينصرف الجميع نحو مطعم النادى.

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