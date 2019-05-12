شكرا لقرائتكم حمدالله وإدواردو يؤجلان حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه النصر إلى تحقيق فوزٍ كبير على مضيفه الحزم 3-صفر، ليقرب فريقه من التتويج باللقب، في حين أجل الهلال حسم اللقب إلى المرحلة الأخيرة عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، في حين أنعش أهلي جدة حظوظه في الحصول على مقعد الملحق الآسيوي عقب فوزه على مضيفه الفيصلي 3-1، مستفيداً من تعادل منافسه على المقعد الشباب الذي تعادل سلبياً أمام ضيفه التعاون، في المرحلة قبل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي القصيم اقترب النصر كثيراً من التتويج بلقب الدوري بفوزه على مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة سجّلها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله "هاتريك".

واحتاج النصر 5 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدلله من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه. وعند الدقيقة 26 نجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني للنصر بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه نور الدين أمرابط ليسدد الكرة استقرت في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وعند الدقيقة 66 تمكن مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن العبيد ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحزم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 67 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف، وبقي الحزم على رصيده السابق 30 نقطة في المركز 12.

الاتفاق والهلال



وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام أبقى الهلال على حظوظه في المنافسة على اللقب عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر.

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وانتظر الهلال حتى الدقيقة 52 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تلقى تمريرة من زميله محمد كنو ليسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 89 أهدر الفرنسي بافتيمبي غوميز فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أضاع ركلة جزاء والتي تصدى لها الحارس محمد الحايطي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 66 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن النصر المتصدر، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 33 نقطة في المركز 11.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة أنعش أهلي جدة حظوظه في الحصول على مقعد الملحق الآسيوي بفوزه على مضيفه الفيصلي 4-1، مستفيداً من تعادل منافسه على المقعد الشباب والذي تعادل سلبياً أمام التعاون.

وسجّل أهداف الأهلي الروماني ستانسيو "11"، وعبدالفتاح عسيري "31"، ودجانيني تافاريس "59"، وعثمان الحاج "90+1"، وسجّل هدف الفيصلي الوحيد مهاجمه الكولومبي دييغو كالديرون "48".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي الى 52 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة عن التعاون الرابع، ونقطتين عن الشباب الثالث، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 43 نقطة في المركز السادس.