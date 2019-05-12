مانشستر سيتي يحبط ليفربول ويتوج بطلا للدوري الإنكليزي

اسماء السيد - احتفظ مانشستر سيتي بلقبه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد منافسة محمومة مع ليفربول حتى المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الموسم، بفوزه الأحد على برايتون 4-1.

وبنتائج المرحلة الثامنة والثلاثين، بقي فارق النقطة الواحدة على حاله بين سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، فأنهى الأول الموسم مع 98 نقطة مقابل 97 للثاني الفائز على ولفرهامبتون 2-صفر، في ختام بطولة شهدت تنافسا من الأقوى في تاريخ الكرة الإنكليزية.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثانية تواليا والرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة، بينما سيحتاج ليفربول الى الانتظار مجددا للتتويج بلقبٍ يبحث عنه منذ رَفَع الكأس للمرة الأخيرة عام 1990.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون:

ملخص مباراة ليفربول وولفرهامبتون: