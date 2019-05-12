شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلى صرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق فور انتهاء مواجهة سموحة، والتى فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدورى العام.

وجاء قرار مسئولى الأهلى بصرف مكافآت الفوز سريعاً لتحفيز اللاعبين فى هذه المرحلة المهمة من بطولة الدورى التى يحتاج فيها الفريق لجميع النقاط من أجل حصد بطولة الدورى الممتاز بعدما اشوكت البطولة على نهايتها.