شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: حكم مباراة الأهلى وسموحة رائع وطبق القانون "صح الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سمير عثمان، الحكم الدولى السابق، بأمين عمر حكم مباراة الأهلى وسموحة، التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد بترو سبورت، في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الممتاز، والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيفه أحرزه الأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 98.

وأكد سمير عثمان، فى تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولى" أن أمين عمر طبق قانون اللعبة والخاص بتقدير الوقت الضائع فى المباراة، بالشكل الأمثل، واحتسب فى البداية 7 دقائق وقت بدل ضائع وهو التقدير الصحيح، وعندما أهدر وقتا أخر خلال الوقت الذائع قرر احتسابه وهذا ما ينص عليه القانون.

قال عثمان: أمين عمر مش عاجب الناس لأنه طبق القانون صح الصح، وأدار اللقاء بجدارة، ولا يستحق هذا الهجوم الذى يتعرض له من البعض".