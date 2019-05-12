شكرا لقرائتكم خبر عن خلفاء متعب فى قائمة "ملوك الـ+90 بالأهلى" خلال موسم 2019.. جيرالدو آخر المُنضمين.. محمد شريف بدأ رحلة الأهداف القاتلة أمام الإسماعيلى.. والقائمة تضم أيمن أشرف وناصر ماهر ومعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضم الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي لقائمة "ملوك الـ90 دقيقة" في الاهلي هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل هدفاً قاتلاً قاد به فريقه لتحقيق فوز قاتل وهام على سموحة خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، باستاد بتروسبورت في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

وتصدّر الأهلي قمة الدورى برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك والذى يتبقى له مباراتين أقل من الفريق الأحمر، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 35 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

في التقرير الاهلي يُلقي ”الخليج 365” الضوء على أبطال الأهداف الحاسمة في الاهلى هذا الموسم والذين ساروا على درب عماد متعب قنّاص الأهلي السابق وملك الـ+90 وإلى التفاصيل:

1_جيرالدو

أنقذ الانجولي جيرالدو الاهلي من السقوط في "فخ" التعامل أمام سموحة في مباراة الأمس وهو الفخ الذى يُعني إبتعاد المارد الأحمر عن سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وجاء هدف جيرالدو في سموحة قبل أن يُشهر أمين عمر حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية المباراة بلحظات وأحدث هذا الهدف سيلاً من الهجوم والغضب بعدما أبدى حسام حسن المدير الفني لسموحة استياؤه الشديد من احتساب الحكم وقت إضافي مُبالغ فيه ساعد الاهلى على الفوز في النهاية.

2_على معلول

حيث سجل الدولي التونسي علي معلول هدفاً قاتلً للأهلي في الدقيقة 92 أمام الإتحاد السكندرى يوم 2 أبريل الماضي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 98 ليحصد الفريق 3 نقاط غالية في سباق المنافسة على اللقب المحلي.

3_محمد شريف

بدأ الاهلي مسلسل الأهداف القاتلة هذا الموسم في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، خلال مواجهة الإسماعيلي بعدما نجح محمد شريف لاعب الأهلي في تسجيل هدف التعادل في شباك الدراويش، في الدقيقة 94 من اللقاء لينقذ الأحمر من الخسارة في افتتاح مشواره بالبطولة.

4_أيمن اشرف

تتضمن قائمة "ملوك الـ90" هذا الموسم أيضاً أيمن أشرف عندما سجل هدفاً قاتلاً في مباراة الداخلية بالجولة السادسة عن طريق أيمن أشرف بالدقيقة 96 ليتعادل الأحمر 2/2 وينقذ فريقه من الهزيمة.

5_ناصر ماهر

سجّل ناصر ماهر أسمه في القائمة الذهبية لملوك التسعين دقيقة هذا الموسم بعدما سجل هدف مثير أمام الجونة في مباراة الجولة الـ24 من الدوري الممتاز خطف به الأهلي 3 نقاط غالية بانتصار قاتل في الدقيقة 88 أمام الجونة لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدفين لهدف.