أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 12 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها الأهلي يرصد 50 مليون جنيه لتدعيم الهجوم فى الصيف، أجيرى يرفض كريم حافظ واتجاه لضم فتوح للقائمة المبدئية قبل أمم أفريقيا.
الأهلي يرصد 50 مليون جنيه لتدعيم الهجوم فى الصيف
رصد مسئولو النادي الأهلي مبلغ، 3 ملايين دولار أى ما يزيد عن 50 مليون جنيه لضم مهاجم أجنبي بمواصفات خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق بلاعب قوي ومُتميّز بعدما تأكد الجهاز الفني ومسئولو النادي أن الفريق بحاجة لمهاجم يختلف عن المهاجمين المتواجدين في الفريق حالياً.
أجيرى يرفض كريم حافظ واتجاه لضم فتوح للقائمة المبدئية قبل أمم افريقيا
رفض خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم كريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي، لمعسكر المنتخب الأخير قبل أمم أفريقيا لمنحه الفرصة قبل الكان.
فحوصات طبية لـ محمود وحيد قبل مران الأهلى غداً
يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدا الاثنين لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.حسام حسن يرحل عن سموحة نهاية الموسم
قرر حسام حسن المدير الفنى لسموحه الرحيل عن تدريب الفريق السكندرى نهاية الموسم الجارى بالرغم من تأكيدات محمد فرج عامر رئيس النادى عن استمرار المدير الفنى مع الفريق فى الموسم المقبل .الأهلى يدرس سير ذاتية لمدافعين قبل الميركاتو الصيفي
يدرس مسئولو الأهلى السيرة الذاتية لأكثر من مدافع لتدعيم صفوف الفريق يأتي في مقدمتهم محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، الذي يلقي قبولاً وإرتياحاً داخل الجهاز الفني بعد المستوى الجيد الذى يُقدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية وكذلك أحمد سامى مدافع طلائع الجيش.
أحمد الشيخ يقترب من العودة لمصر المقاصة
اقترب أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى من العودة للمرة الثانية لناديه الأصلى مصر المقاصة بعد المفاوضات التى بدأها مسئولو النادى الفيومى مع اللاعب منذ فترة من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .لاعب الأهلي يطلب 800 الف جنيه للتوقيع لطنطا
دخلت مفاوضات طنطا مع محمد فخري لاعب الأهلى في مرحلة الحسم بعد الجلسة التي عقدها علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا مع اللاعب المنتقل للأهلي منتصف الموسم قبل الماضي.
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