شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات لا تفوتك فى الجولة الـ33 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مباريات الجولة الـ33 للدورى الثلاثاء بعد القادم الموافق 21 / 5 / 2019 بمواجهات غاية فى القوة سواء فى القمة بعد احتدام الصراع بين الأهلى والزمالك أو فى القاع بسبب المنافسة الشرسة بين أكثر من 6 أندية على البقاء، بالإضافة للصراع الخاص بين المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب.

ورغم وجود فوارق كبيرة بين الفرق إلا أن الجولتين الأخيرتين بالدورى أصبحتا على صفيح ساخن بعدما أصبح لكل نقطة حسابها الخاص.. ونرصد فى التقرير التالى أهم 5 مباريات فى الجولة قبل الأخيرة للدورى.

وادى دجلة – حرس الحدود

يستضيف وادى دجلة نظيره حرس الحدود فى مواجهة الفائز مولود والخاسر مفقود، بينما التعادل يبقى على فرص الفريقين فى البقاء.

يدخل حرس الحدود اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، وبفارق الأهداف يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

سموحة – بتروجت

كما يلتقى سموحة نظيره بتروجت باستاد المكس فى مواجهة صعبة فى ظل الموقف المحتدم للفريقين، فالفريق السكندرى يحتل المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحة إلى تحقيق الفوز لضمان البقاء والابتعاد عن منطقة الخطورة، فى الوقت الذى يسعى فيه بتروجت لتحقيق نتيجة إيجابية تعينه على البقاء.

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طلائع الجيش – الاتحاد السكندرى

فى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف طلائع الجيش فريق الاتحاد السكندرى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة محفوفة بالمخاطر، فالفريق العسكرى يدخل اللقاء فى المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يخوض الإتحاد السكندرى اللقاء فى المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

يخوض لاعبو طلائع الجيش المباراة بأعصاب هادئة بعد ضمان البقاء عقب فوزهم على بتروجت بهدف مقابل لا شىء، بينما يدخل الاتحاد السكندرى المباراة ولا يملك سوى تحقيق أى نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل لضمان البقاء رسميا بعيدا عن صراع المؤخرة.

الإسماعيلى – الأهلى

يلتقى الإسماعيلى مع الأهلى فى لقاء صعب للطرفين بالرغم من فارق النقاط والطموح، فالأهلى يسعى بالابتعاد بالصدارة اكثر وأكثر، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلى المباراة بأعصاب هادئة جدا بعد وصوله للمركز السابع برصيد 38 نقطة.

يسعى الأهلى لتحقيق الثلاث نقاط للضغط أكثر عن أقرب منافسيه الزمالك، والابتعاد بالصدارة والاقتراب اكثر من الدورى، بينما يحاول الإسماعيلى العودة للانتصارات من جديد لمصالحة جماهيره ولإيقاف نزيف النقاط المستمر فى المباريات الأخيرة.

الجونة – الزمالك

يستضيف الجونة نظيره الزمالك بالبحر الأحمر فى لقاء صعب للطرفين، فالجونة دخل معمعة الهروب من شبح الهبوط بعد الخسارة الأخيرة أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف وهو ما جمد رصيده عند 36 نقطة.

فى المقابل يسعى الزمالك لمطاردة الأهلى على القمة ويدرك تماما أن أى نتيجة بخلاف الفوز تعنى إهداء الدورى للمارد الأحمر قبل لقاء القمة بين الفريقين فى الجولة الأخيرة للدورى.