سوبر كورة.. كيف غرق حسام وإبراهيم حسن فى بحر الأزمات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تخلو مباريات الفرق التى يقودها حسام وإبراهيم حسن فنيا من الأزمات والمشاكل خارج الملعب والاعتراض، خاصة إذا كان طرف المباراة الأخرى الأهلى أو الزمالك، وبات مشهد الأزمات حدثا متكررا فى مباريات الفرق التى تولى تدريبها التوأم خلال مسيرتهم التدريبية، رغم أن مشوارهما فى الملاعب لم يخلُ من الأزمات أيضا. Advertisements لمعرفة كل مشاكل التوأم مع الأندية التى تدربها اضغط هنا..

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