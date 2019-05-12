سوبر كورة.. هكذا رد الأوروجويانى لاسارتى على مفاوضات الأهلى ورينارد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى بأنباء تفاوض الأهلى مع الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى الحالى لمنتخب المغرب، من أجل تولى القيادة الفنية للمارد الأحمر فى الموسم المقبل. لمعرفة كيف رد لاسارتى على مفاوضات الأهلى مع المدرب الفرنسى رينارد.. اضغط هنا Advertisements

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