شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ضد الزمالك.. أبناء علاء عبد العال فى مهمة الفرصة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء بين الزمالك والداخلية فى العاشرة مساء اليوم الأحد، حيث يلتقي الفريقان بمنافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، ويدخل أبناء علاء عبد العال اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز فى مباراة الفرصة الأخيرة.

الزمالك ضد الداخلية..مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

الزمالك يدخل اللقاء فى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، ساعياً لاقتناص الفوز على الداخلية في طريق القلعة البيضاء لاستعادة قمة الجدول بعدما تصدر الأحمر برصيد 67 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة لكنه لعب 31 مباراة، فى حين احتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

أما الداخلية فيحتل المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، ليصبح فى موقف صعب بعدما بات يواجه شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

مباراة الزمالك فرصة أخيرة للداخلية

أكد علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية في تصريحات خاصة أن مباراة الزمالك ستكون بمثابة تحدى كبير فى مشوار فريقه نحو استعادة أمل البقاء فى الدورى الممتاز هذا الموسم والنجاة من شبح الهبوط إلى دورى القسم الثانى بعدما أصبح الفريق فى موقف صعب بجدول المسابقة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

ومن المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من:

Advertisements

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

المباريات المتبقية للداخلية في الدوري

ويواجه الداخلية فريق الاسماعيلي في مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، على أن تكون المباراة الأخيرة لأبناء علاء عبد العال أمام النادي المصري في الجولة 34 .