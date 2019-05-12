نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد 12-5-2019 في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة مهمة اليوم في الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل فريق ولفرهامبتون على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة غاية في الأهمية من جانب الريدز، والذي يلعب وعينه على مباراة مانشستر سيتي في نفس التوقيت، وتعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون اليوم هي آخر مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي ستحدد بطل الدوري، حيث ستقام جميع المباريات في وقت واحد، ويأمل الريدز في تعثر المان سيتي خلال مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب البطولة

ومن جانبه فقد أكد يورجن كوب المدير الفني لنادي ليفربول إلي أن الفريق سيخوض مباراة اليوم بقوة من أجل تحقيق نقاط المباراة، وسيشارك النجم المصري محمد صلاح بعد غياب عن الفريق خلال المباراة السابقة للإصابة.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 في الأسبوع الثامن والثلاثون من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الانفيلد

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول اليوم أمام وليفرهامبتون كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون، وفي الدفاع: ميلنر، ماتيب، فان ديك، أرنولد، أما خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، هندرسون، وسيقود الهجوم: محمد صلاح، ماني، أوريجي.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

ليفربول ولفرهامبتون 2 0