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ملخص نتيجة مباراة ليفربول وولفر هامبتون اليوم .. ترتيب هدافين الدوري الانجليزي بعد نهاية المسابقة

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خسر لقب لهذا الموسم رغم فوزه على ولفر هامبتون بهدفين دون رد مساء اليوم على ملعب أنفليد في الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من منافسات البطولة الإنجليزي، وسجل اهداف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 17 والدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورغم فوز ليفربول وحصوله على النقاط كاملة إلا أن السيتي نجح في قلب تأخر أمام مستضيفه برايتون بهدف إلى فوز بالأربعة، ليتوج فريق بيب جوارديولا باللقب الثاني في المسابقة الإنجليزية توالياً.

هدافو الدوري الانجليزي

ونجح ماني في التساوي مع محمد صلاح في صدارة هدافي البريميرليغ بالإضافة للجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال الذي تمكن من تسجيل هدفي الفوز لفريقه على بيرنلي. برصيد 22 هدف لكل لاعب..

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