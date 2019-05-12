اخبار الرياضه

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون و فوز السيتى بالدورى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم الأحد 12-5-2019 في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، فريق مانشستر سيتى فى حالة فوزه اليوم يتوج رسمياً بطلاً للدورى البريمليج للعانى الثانى على التوالى، دون انتظار نتائج الأخرين، بينما فقدان أى نقاط اليوم سيفقده البطولة و ذلك فى حالة فوز ، المباراة سوف تقام فى نفس موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مانشستر سيتى اليوم بقيادة جورديولا المدير الفنى يسعوا لحسم المباراة مبكراً اليوم.

بث مباشر .. مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

موعد مباراة المان سيتى اليوم

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون سوف تبدأ اليوم الأحد فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر و الاردن و فلسطين و سوريا، الخامسة عصراً بتوقيت و العراق و الدوحة و الكويت، السادسة بتوقيت الامارات.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون سوف تلتقون بها اليوم فى الرابعة مساء على ملعب فالمر  و سوف تذاع المباراة على قناة   beIN SPORTS HD 2

تشكيل مانشستر سيتى

إيدرسون؛ ووكر، كومباني، لابورت، زينتشينكو؛ جوندوجان، ديفيد سيلفا؛ رياض محرز، سترلينج، بيرناردو سيلفا؛ أجويرو.

Advertisements

 

الشوط الاول

الدقيقة التاسعة حتى الان التعادل السلبى بدون اهداف

انتهت المباراة بفوز متنشستر سيتى 4/1 و الفوز بالدورى

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا