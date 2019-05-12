نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون و فوز السيتى بالدورى

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم الأحد 12-5-2019 في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، فريق مانشستر سيتى فى حالة فوزه اليوم يتوج رسمياً بطلاً للدورى البريمليج للعانى الثانى على التوالى، دون انتظار نتائج الأخرين، بينما فقدان أى نقاط اليوم سيفقده البطولة و ذلك فى حالة فوز ليفربول، المباراة سوف تقام فى نفس موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مانشستر سيتى اليوم بقيادة جورديولا المدير الفنى يسعوا لحسم المباراة مبكراً اليوم.

موعد مباراة المان سيتى اليوم

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون سوف تبدأ اليوم الأحد فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر و الاردن و فلسطين و سوريا، الخامسة عصراً بتوقيت السعودية و العراق و الدوحة و الكويت، السادسة بتوقيت الامارات.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون سوف تلتقون بها اليوم فى الرابعة مساء على ملعب فالمر و سوف تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2

تشكيل مانشستر سيتى

إيدرسون؛ ووكر، كومباني، لابورت، زينتشينكو؛ جوندوجان، ديفيد سيلفا؛ رياض محرز، سترلينج، بيرناردو سيلفا؛ أجويرو.

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الشوط الاول

الدقيقة التاسعة حتى الان التعادل السلبى بدون اهداف

انتهت المباراة بفوز متنشستر سيتى 4/1 و الفوز بالدورى