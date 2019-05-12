الآن: نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الجولة الأخيرة وماني يعادل رقم صلاح

نعرض نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون، يسدل الستار اليوم الأحد على الدوري الانجليزي الممتاز حين تلعب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والتي ينتظرها الجميع ليس من أجل معرفة الهابطين بل لمعرفة من سيحمل لقب الدوري هل ليفربول المتعطش بقوة للفوز به وانهاء صيام 29 عاما بدون الحصول عليه أم يذهب للسيتي وتحتفظ به للعام الثاني على التوالي.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

يدخل أبناء المدرب يورجن كلوب الريدز ليفربول مباراة الجولة الأخيرة عصر اليوم أمام فريق وولفرهامبتون العنيد في مباراة تقام على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وهو نفس التوقيت التي ستلعب فيه المباراة الأخرى والتي تجمع بين مان سيتي المتصدر حاليا وبرايتون الذي يأمل فيه جمهور الريدز أن يحقق المعجزة.

متابعة منتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم:

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دخول اللاعبين لأرضية ملعب الانفيلد، بداية عمليات الاحماء للمباراة الأخيرة للفريق بين جماهيره في معقله فهل سيكتب القدر اه أن يحتفل اليوم

بداية المباراة الآن، جماهير الريدز تنشد أغنية دعم فريقها لن تمشي وحدك وأجواء مثالية وسنتابع معكم نتيجة المباراتين في نفس التوقيت

الدقيقة 10: خطأ لصالح ليفربول في منتصف الملعب وكرة ترسل طويلة ورأسية أوريجي للتمهيد ولكن الدفاع الأصفر منتشر بشكل مكثف ويشتت

الدقيقة 18: ماني يتمكن من تسجيل الهدف الأول من عرضية أرضية من الجانب الأيمن، ويستمر استحواذ ليفربول على أحداث المواجهة

نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف، ومان سيتي يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف

الشوط الثاني، في الدقيقة 60 ربع ساعة من الشوط الثاني وولفرهامبتون أفضل على المستوى الهجومي من ليفربول في هذا الشوط

الدقيقة 81: ساديو ماني يسجل الهدف الثاني ويتساوى مع صلاح برصيد 22 هدف

نهاية المباراة بتفوق الريد بهدفي ماني

مباراة ليفربول وولفرهامبتون

لويدخل ليفربول المباراة قادما من انتصار في الجولة الماضية أمام نيوكاسل خارج الأرض في الوقت القاتل والدقائق الأخيرة حين نجح أوريجي في تسجيل الهدف الثالث والانتصار بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت العديد من السيناريوهات والتي كان منها الاصابة القوية التي تعرض لها محمد صلاح وحرمته من المشاركة أمام برشلونة.

ليفربول وولفرهامبتون اليوم

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقع بطل الدوري ولكن كانت معظم الآراء تبرهن على صعوبة انتقال اللقب من براثن جوارديولا في الجولة الأخيرة لاسيما وأنه سيلاعب فريق له مركز متدني.

وأعلن يورجن كلوب التشكيل الأساسي لمباراة اليوم الذي شهد عودة روبتسون ومحمد صلاح بجانب تثبيت أوريجي أساسيا في الهجوم وهو ما سيعزز ثقة المهاجم الذي ساهم في آخر مبارتين باحراز 3 أهدا