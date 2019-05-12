ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 4-1 وتتويج رفاق رياض محرز بالدوري الانجليزي

تعرف على ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم،حيث تلعب مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وهناك تنافس كبير بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، تلعب مباراة مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية بملعب فالمر معقل نادي برايتون وسيتولى إدارة تلك المباراة الحكم الدولى الانجليزي مايكل أوليفير، وسوف تذا المباراة عبر قناة bein sport ويعلق عليها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

ويخشى الإسباني بيب جوارديولا من مفاجآت البريمير ليج في الجولة الأخيرة، ويسعى للفوز بالدوري الثاني على التوالي على حساب ليفربول الانجليزي من بوابة برايتون، ويلعب ليفربول مع وليفرهامبتون اليوم في نفس الموعد الخاص بمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويدخل السيتي المباراة متصدراً لجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 95 نقطة، ويطارده ليفربول في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 94 نقطة، مما يعني أن فوز مانشستر سيتي سيضمن له الدوري، كما أن خسارة الفريق بفارق هدف او هدفين ع تعادل ليفربول سيضمن الدوري لمانشستر سيتي كذلك، فنحن اليوم مع حسم دوري بصراع كبير بين الفريقين.

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي