ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 4-1 وتتويج رفاق رياض محرز بالدوري الانجليزي

تعرف على ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم،حيث تلعب مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وهناك تنافس كبير بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، تلعب مباراة مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية بملعب فالمر معقل نادي برايتون وسيتولى إدارة تلك المباراة الحكم الدولى الانجليزي مايكل أوليفير، وسوف تذا المباراة عبر قناة bein sport ويعلق عليها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.
ويخشى الإسباني بيب جوارديولا من مفاجآت البريمير ليج في الجولة الأخيرة، ويسعى للفوز بالدوري الثاني على التوالي على حساب ليفربول الانجليزي من بوابة برايتون، ويلعب ليفربول مع وليفرهامبتون اليوم في نفس الموعد الخاص بمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز.
ويدخل السيتي المباراة متصدراً لجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 95 نقطة، ويطارده ليفربول في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 94 نقطة، مما يعني أن فوز مانشستر سيتي سيضمن له الدوري، كما أن خسارة الفريق بفارق هدف او هدفين ع تعادل ليفربول سيضمن الدوري لمانشستر سيتي كذلك، فنحن اليوم مع حسم دوري بصراع كبير بين الفريقين.
ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي
- ثواني وتبدأ مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الانجليزي وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.
- برايتون يحاول خطف هدف أول في أول الدقائق من اجل تصعيب المهمة على مانشستر سيتي.
- مرور ربع ساعة من الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم الآن.
- لابورت يتقدم لصالح ليفربول بالهدف الثاني
- نهاية الشوط الأول بتقم السيتي بهدفين لهدف.
- السيتي عاد في النتيجة سريعاً بعد تاخره بهدف نظيف لينهي الشوط الاول بالتقدم بهدفين لهدف وحيد.
- رياض محرز يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 63
- جندوجان يسجل الرابع لمان سيتي ويحسم الدوري لمانشستر سيتي.