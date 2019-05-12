نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج

يعود ليفربول للمنافسة على البريميرليج في ختام مبارياته هذا العام بمواجهة قوية مع ولفرهامبتون الذي فاز عليه في الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لاشيء وقد سجل فيها صلاح هدف في الدقيقة 18 من المباراة وفان ديك سجل في الدقيقة 68 من المباراة، ويبحث الريدز عن الفوز في المباراة ويتمنى جماهير ليفربول خسارة السيتي في مباراة اليوم.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون

تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت الإمارات والخامسة بتوقيت السعودية والثانية بتوقيت جرينتش، ويُعلق على المباراة التي تُنقل عبر قناة بي إن سبورت الأولى المعلق خليل البلوشي، كما تُقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

يأتي فريق ليفربول في المركز الثاني عقب السيتي الذي يستحوذ على المركز الأول، ويُعد السيتي هو الأقرب للفوز بالبطولة هذا العام برصيد 98 نقطة إذا فاز في لقاء اليوم، ويأتي ليفربول في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط، وقد تعثر ليفربول في منتصف الدوري مما أفقده العديد من النقاط وأقصته من الصدارة بعدما كان في المركز الأول.

الدقيقة 3: أوريجي يُسدد على مرمى ولفرهامبتون ولكن الحارس يمسك الكرة ويقوم بإرسالها إلى وسط الملعب لبداية هجمة.

الدقيقة 14: استحواذ من جانب ليفربول على مجريات المباراة وماني يُسجل الهدف الأول في المباراة لصالح الريدز ليمنح التقدم لصالح الريدز

الدقيقة 25: احتفالات جماهير الريدز بهدف برايتون الأول في المدرجات ولكن السيتي عاد بهدف التعادل في أقل من دقيقة.

الدقيقة 41: دقائق على انتهاء الشوط الأول والسيتي يستعيد الصدارة بعد إحرازه للهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني من المباراة الآن وليفربول يبدأ اللقاء

الدقيقة 50: هجمات متكررة لصالح ولفرهامبتون في المباراة ودفاعات الريدز تحاول منعهم من الاختراق للمرمى

الدقيقة 76: ليفربول يقترب من حصد المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن السيتي بهذه النتيجة.

الدقيقة 81: ماني يُسجل الهدف الثاني للريدز في اللقاء.

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء واحتلالهم المركز الثاني من البريميرليج.