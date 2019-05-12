نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون في الأسبوع الثامن والثلاثون من الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم ، يختتم نادي ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق ولفرهامبتون يونايتد لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي تشغل بال جميع عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي في كل مكان من اجل التعرف على بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم

وستنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 في إطار مباريات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأنفيلد، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وستكون المباراة منقلة من خلال قناة BeIN Sport HD1 ، حيث سيكون هناك تغطية مميزة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة في العالم لحديث عن أحداث المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

ليفربول ولفرهامبتون 2 0