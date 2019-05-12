نتيجة مباراة ليفربول وولفر هامبتون اليوم .. صلاح وماني واوباميانج يتقاسمون صدارة الهدافين

نتيجة مباراة ليفربول وولفر هامبتون، توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب البريميرليغ لعام الثاني على التوالي بعد فوزه على برايتون برباعية مساء اليوم، ورغم تكرار ليفربول فوزه على ولفر هامبتون بنفس نتيجة الدور الأول بهدفين دون رد، إلا أن النقاط الثلاثة لم تكن كافية لعودة النادي للتتويج بالبريميرليغ الغائب عن خزائنه من 29 عاماً.

ونجح ليفربول في التقدم مبكراً بهدف مبكر عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الحادية عشر، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، ليشارك النجم المصري محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف، ومعهم الجابوني أوباميانج الذي نجح في تسجيل هدفي الفوز لفريقه في مرمى بيرنلي بالجولة الختامية.

وكان نادي ليفربول بحاجة لتعثر مانشستر سيتي أمام برايتون اليوم خارج ملعبه، ولكن هذا لم يحدث وفشل الفريق في التتويج باللقب.