نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى أخر جولات الدورى الانجليزى و ضياع الحلم

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى أخر جولات الدورى الانجليزى لكرة القدم، الفوز فى مباراة اليوم لا يكفى لاعبو ليفربول للحصول على الدورى، و لكن تعثر مانشستر سيتى اليوم فى مباراته اليوم مع برايتون، سوف يهدى الدورى الى ليفربول، رصيد ليفربول حاليا 94 نقطة، بينما رصيد مانشستر سيتى 95 نقطة، و سوف تقام جميع مباريات هذه الجولة فى نفس الوقت ، فريق ليفربول استطاع تحقيق الريمونتادا فى ملعب الانفيلد الاسبوع الماضى فى دورى أبطال أوروبا، و حول هزيمته بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب، الى فوز كبير فى مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل لاشىء.

موعد مباراة ليفربول اليوم

نتابع الليلة مباراة ليفربول وولفرهامبتون على ملعب الانفيلد فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت الامارات..

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد 12 مايو 2019 فى الجولة الأخيرة من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، سوف تذاع حصريا على قنوات بى ان سبورت الرياضية، و سوف تذاع تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 1، وسيعلق على المباراة خليل البلوشى، و هناك ا القنوات المفتوحة الناقلة مجانا للقاء ليفربول وولفرهامبتون

يعود محمد صلاح للمشاركة مع فريق ليفربول بعد أن غاب المباراة الماضية ضد برشلونة نظرا لاصابته بارتجاج بالمخ فى أخر مباراة شارك بها فى الدورى الانجليزى.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

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الدفاع: روبرتسون، فان ديك، ماتيب، أرنولد.

الوسط: فابينيو، فاينالدوم، هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، أوريجي.

الشوط الاول

الدقيقة الثالثة عشر من بداية المباراة و النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى بين الفريقين.

الدقيقة 20 النتيجة 1/ لصالح ليفربول

انتهت المباراة لفوز ليفربول 2/0