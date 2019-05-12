السيتي يُتوج بلقب البريميرليج بعد الفوز على برايتون برباعية بعد تأخره بهدف في منتصف الشوط الأول

يلتقي اليوم مان سيتي مع برايتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج في صراع الصدارة والتتويج باللقب، حيث يلتقي مع برايتون صاحب المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري، ويبحث برايتون عن تحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة في الدوري هذا العام أمام السيتي، ويلتقي اليوم الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات، وتُلعب على ملعب فالمر بقيادة الحكم مايكل أوليفير، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجي على المباراة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

عاني فريق مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة الماضية له من صعوبة في تحقيق الفوز على الفرق المنافسة، وقد استطاع تسجيل هدف واحد في كل مباراة من المباراتين السابقتين ليتحصل على الثلاث نقاط كاملة منهما ويحتفظ بالصدارة.

الدقيقة 9: هجمة من جانب السيتي وتصويبة تصطدم بالدفاع وترتد مرة أخرى لوسط الملعب ولكن دون خطورة على مرمى برايتون

الدقيقة 21: تراجع ملحوظ من جانب برايتون ودفاع منطقة حول المرمى والسيتي يُعاني ويُحاول التسجيل

الدقيقة 27: الهدف الأول لبرايتون في المباراة ولكن السيتي يعود من جديد ويتعادل بعد أقل من دقيقة.

الدقيقة 38: الهدف الثاني للسيتي في المباراة وتعود للمركز الأول من جديد

الدقيقة 51: السيتي يُحاول إحراز هدف آخر الآن ويضغط بكامل قوته لتأكيد الفوز

الدقيقة 75: رياض محرز أحرز الهدف الثالث ثم أتبعه جوندوجان بالهدف الرابع في اللقاء

نهاية المباراة بفوز السيتي بنتيجة 4-1 وتُلقب بالدوري الإنجليزي.