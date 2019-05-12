توقيت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد 12 مايو 2019 في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، الأسبوع 38 من الدوري، على ملعب الأنفيلد، الحكم مارتن أتكينسون والتعليق خليل البلوشي، وفاز الريدز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم.

ليفربول وولفرهامبتون

إثارة الدوري الإنجليزي اليوم، مباراة ليفربول وولفرهامبتون، التي يتأهب رجال كلوب للفوز بها، مع أمل تعثر نادي مان سيتي أمام برايتون الذي يخوض نفس المباراة الختامية في نفس التوقيت، ويأمل رجال كلوب في الفوز على وولفرهامبتون مع تعثر السيتي سواء خسارة أو تعادل، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى هام ومميز عبر أخبار المباراة التي تتجه أنظار الجماهير إليها من كل الأنحاء.

ليفربول وولفرهامبتون

الترتيب العام للدوري حتى الآن هو قمة في الإثارة، السيتي في الصدارة برصيد 95 نقطة بعد خوض 37 مباراة، الليفر في المركز الثاني برصيد 94 نقطة بعد خوض 37 مباراة، اليوم الأحد يسدل الستار على بطولة الدوري الإنجليزي الممتعة هذا الموسم، والتي ستحدد بطل الدوري الممتاز، وهناك إحتمالية فوز الليفر في حالة تعادل الليفر والسيتي في عدد النقاط وهي فارق الأهداف.

ليفربول وولفرهامبتون

فارق الأهداف هو أن السيتي سجل 91 هدف وسكنت مرماه 22 هدف، أي له 69 هدف، بينما الليفر سجل 87 هدف وسكنت مرماه 22 هدف، وله فارق أهداف 65 هدف، ومن المحتمل فوز الليفر بخماسية وتعادل السيتي اليوم، في ذلك الحين يتوج الليفر بفارق الأهداف بالبطولة.

ليفربول وولفرهامبتون

في بيان رسمي أكد يورجن كلوب أن محمد صلاح جاهز في مباراة اليوم بشكل كامل وذلك بعد الإصابة التي لحقت به في المباراة قبل الماضية والتي أفقدته الوعي، وغاب عن مباراة برشلونة التي انتهت بفوز الريدز برباعية تاريخية.