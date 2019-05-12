انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرة قطر الشاطئية تحلق في سماء القارة الآسيوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 05:55 مساءً - حصد منتخب قطر للكرة الطائرة الشاطئية، الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية، إثر فوزه في المباراة النهائية، الأحد، على نظيره الصيني بشوطين دون مقابل، بواقع (21-13 و21-18).

وتغلّب الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان على المنتخب الصيني المكون من "بي جاو" و"يا.لينغ"، في البطولة القارية، التي أقيمت في مدينة "ﻣﻮﻣﻴﻨﺞ" اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، في الفترة ما بين 9 و12 مايو الجاري.

ويُعد تتويج "عنابي" الكرة الشاطئية منطقياً وعن جدارة واستحقاق كاملين؛ لكونه حقق الفوز على جميع المنافسين في البطولة، حتى صعوده إلى منصات التتويج مرصعاً بالذهب.

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بدوره أشاد رئيس اتحاد كرة الطائرة القطري، علي بن غانم الكواري، بإنجاز منتخب الشاطئية، مؤكداً أن الإنجازات التي ظلت تحققها الرياضة القطرية في الفترة الأخيرة تأتي نتيجة الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح الكواري أن الفوز بالبطولة القارية "يعد خطوة كبيرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة الشاطئية المقبلة والتي ستقام بمدينة هامبورغ الألمانية".

وأشار إلى أن الإنجاز الآسيوي يجعل المنتخب "يتقدم كثيراً في التصنيف وهو ما يساعد في التأهل المباشر لأولمبياد طوكيو 2020"، مشدداً على أن الهدف المقبل يكمن في بلوغ دورة الألعاب الأولمبية باليابان دون الدخول في خوض التصفيات، من خلال التقدم في التصنيف العالمي الذي يضع حالياً المنتخب القطري في المركز السادس.