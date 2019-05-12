انت الان تتابع ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على ولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

أحرز الدولي السنغالي "ساديو ماني" جناح فريق ليفربول، الهدف الأول لفريقه في شباك وولفرهامبتون واندرز بالدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا فى معقل الريدز "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز ماني الهدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة قادمة من أندرو روبرتسون مسجلا الهدف ال21 هذا لاموسم فى البريميرليج خلف متصدر الهدافين زميله بالفريق الدولى المصرى محمد صلاح صاحب الـ22 هدفًا.

لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد على حساب وولفرهامبتون. وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنّ "ماني" سجّل الهدف رقم 17 في ملعبه هذا الموسم متفوقًا على زميله في الفريق "محمد صلاح" الذي أحرز 13 هدفًا في "آنفيلد" هذا الموسم، وثنائي مانشستر سيتي "سرجيو أجويرو"، و"رحيم سترلينج"

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