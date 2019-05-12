انت الان تتابع ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على ولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
أحرز الدولي السنغالي "ساديو ماني" جناح فريق ليفربول، الهدف الأول لفريقه في شباك وولفرهامبتون واندرز بالدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا فى معقل الريدز "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز ماني الهدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة قادمة من أندرو روبرتسون مسجلا الهدف ال21 هذا لاموسم فى البريميرليج خلف متصدر الهدافين زميله بالفريق الدولى المصرى محمد صلاح صاحب الـ22 هدفًا.
لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد على حساب وولفرهامبتون. وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنّ "ماني" سجّل الهدف رقم 17 في ملعبه هذا الموسم متفوقًا على زميله في الفريق "محمد صلاح" الذي أحرز 13 هدفًا في "آنفيلد" هذا الموسم، وثنائي مانشستر سيتي "سرجيو أجويرو"، و"رحيم سترلينج"
لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد على حساب وولفرهامبتون.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنّ "ماني" سجّل الهدف رقم 17 في ملعبه هذا الموسم متفوقًا على زميله في الفريق "محمد صلاح" الذي أحرز 13 هدفًا في "آنفيلد" هذا الموسم، وثنائي مانشستر سيتي "سرجيو أجويرو"، و"رحيم سترلينج" حيث سجّل الأول 15 هدفًا، بينما أحرز الثاني 13 هدفًا.
وأشارت شبكة "سكواكا" العالمية إلى أنّ "ماني" بات ثالث لاعب يحرز أهدافًا في ملعب فريقه بالدوريات الخمس الكبرى، خلف "ليونيل ميسي" نجم برشلونة، و"كيليان مبابي" مهاجم باريس سان جيرمان حيث أحرز الثنائي 19 هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على ولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.