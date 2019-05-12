حكم ببطلان عضوية أحمد شوبير في اتحاد الكرة

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١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
أحمد شوبير
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأحد، حكمًا ببطلان الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي فاز فيها الإعلامي أحمد شوبير، ودينا الرفاعي بعضوية الجبلاية، وقال عمر هريدي ممثل شيماء منصور، المرشحة السابقة لانتخابات اتحاد الكرة، وصاحبة دعوى البطلان في تصريحات صحفية عقب إصدار الحكم، إن مركز التسوية أصدر حكمًا اليوم في الشق المستعجل بإيقاف نتيحة الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة وبالتالي فإن أحمد شوبير، ودينا الرفاعي أصبحا غير عضوين باتحاد الكرة وعلى مجلس الجبلاية تنفيذ الحكم.
وترشحت شيماء منصور، لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، في الانتخابات التكميلية التي أجريت في نهاية أكتوبر الماضي، والتي انتهت بفوز الثنائي أحمد شوبير ودينا الرفاعي. وكانت شيماء منصور، لاعبة الكرة النسائية السابقة، قد قامت برفع دعوى تطالب خلالها بإلغاء نتيجة الانتخابات، لوجود ما يشوب العملية الانتخابية
وكانت شيماء منصور، لاعبة الكرة النسائية السابقة، قد قامت برفع دعوى تطالب خلالها بإلغاء نتيجة الانتخابات، لوجود ما يشوب العملية الانتخابية والتي أسفرت عن فوز أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية مجلس الجبلاية، وأكدت بعد خسارتها، امتلاكها لمستندات تؤكد بطلان الانتخابات السابقة لاتحاد الكرة وما تلاها من انتخابات تكميلية في نهاية أكتوبر الماضي.
واستندت المرشحة السابقة لاتحاد الكرة، في دعواها إلى وجود حكم قضائي بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وامتنعت وزارة الرياضة عن تنفيذه.
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