شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: ليفربول (1) وولفرهامبتون (0).. مانشستر سيتي (2) وبرايتون (1) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: فابينيو- فينالدوم- هندرسون. الهجوم: أوريجي- ماني- صلاح. ويتواجد على دكة البدلاء: مينوليه- لوفرين- ميلنر- جوميز- ستوريدج- شامبرلين- شاكيري. د17: جوووووول ماني يسجل الأول من عرضية ارنولد وعلى ملعب أميكس، يستضيف فريق برايتون ألبيون الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». Advertisements تشكيل مانشستر سيتي: حراسة المرمى: إيديرسون. الدفاع: كالي والكر - كومباني - زينشينكو - لابورت. الوسط: جوندوجان - برناردو سيلفا - دافيد سيلفا. الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - أجويرو. وفي البدلاء: موريس - دانيلو - ستونز - أوتاميندي - دي بروين - ساني - جيسوس. بداية المباراة د26: جووووووووول برايتون يتقدم بالهدف الأول عن طريق موراي د27: أجويرو يتعادل د38: لابورت يضيف الهدف الثاني

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